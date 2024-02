"Cadeia neles", diz Lindbergh, após a revelação da espionagem feita por Bolsonaro e Ramagem contra aliados e opositores

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) lançou duras críticas ao governo Bolsonaro após a revelação de um esquema de espionagem que, segundo ele, representa um dos maiores escândalos da história da República. Em uma postagem contundente, o político destacou a gravidade das ações, apontando para uma "Abin paralela" que teria sido criada com o intuito de espionar opositores e dissidentes.

"A espionagem criminosa que o governo Bolsonaro implantou com a 'Abin paralela' é um dos maiores escândalos da história da República. Inacreditável", escreveu Lindbergh em suas redes sociais. Segundo suas informações, essa suposta organização clandestina, liderada por figuras como Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem, teria como alvo não apenas membros da oposição, mas também dissidentes dentro do próprio governo e outras personalidades do cenário político nacional.

continua após o anúncio

Entre as vítimas apontadas pelo deputado estão ex-ministros, parlamentares, influenciadores e até mesmo governadores. A lista de pessoas supostamente espionadas inclui nomes como Abraham Weintraub, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, Kim Kataguiri, Renan Calheiros, Simone Tebet, Omar Aziz, Camilo Santana e Alexandre Frota, entre outros.

Para Lindbergh, o governo Bolsonaro tentou instituir um Estado policial atemorizante, que remete aos tempos sombrios do SNI (Serviço Nacional de Informações), durante a ditadura militar. Ele ressalta que a democracia brasileira enfrenta uma das maiores ameaças desde o fim do regime autoritário, e argumenta que não há espaço para complacência diante de ações que atentam contra os fundamentos democráticos do país.

continua após o anúncio

"Ninguém escapou do esquema criminoso", afirma o deputado. "Não pode haver complacência com quem agride dessa forma a democracia. Cadeia neles!", concluiu.

🚨URGENTE! 🚨



A espionagem criminosa que o governo Bolsonaro implantou com a “Abin paralela” é um dos maiores escândalos da história da República. Inacreditável. A mando da “familícia” e chefiada por Carluxo e Ramagem, essa Abin paralela espionou não somente a oposição, mas até… pic.twitter.com/7E7EpqlZ6r continua após o anúncio February 3, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: