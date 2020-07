Caiado critica Ibaneis após reabertura do comércio no DF: "Enquanto eu estou segurando, ele libera geral?"

A localização geográfica do Distrito Federal, governado por Ibaneis Rocha (MDB), gera interdependência com Ronaldo Caiado, responsável pelo estado de Goiás edit

247 – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a reabertura total do comércio e dos serviços na quinta-feira (2). A decisão incomodou Ronaldo Caiado (DEM), que é responsável por Goiás. A localização geográfica do DF, no meio de Goiás, gera interdependência entre os dirigentes das duas unidades da federação. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

No momento, Goiás volta a fechar as atividades devido ao aumento de casos de Covid-19. Ronaldo Caiado criticou a decisão de Ibaneis, após tentar conversar com o governador do DF sem obter respostas.

"Essa situação vai fazer com que o entorno de Brasília tenha um crescimento ainda maior no número de contaminados. Enquanto eu estou segurando, com revezamento de 14 por 14 [dias abertos e dias fechados], ele está liberando geral? Não tem como Goiás suportar isso", disse Caiado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.