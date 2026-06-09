Caiado diz que Flávio Bolsonaro deve explicações sobre ligação com Vorcaro

247 - O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL), também pré-candidato, precisa explicar “aos seus eleitores, ao seu partido e ao Brasil” sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso sob acusação de fraude bilionária. Em entrevista à Veja, Caiado disse que episódios envolvendo os postulantes à Presidência devem surgir ao longo da disputa eleitoral e que cada candidato terá de prestar esclarecimentos à sociedade.

O ex-governador de Goiás também citou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao afirmar que ele deveria explicar uma suposta ligação de seu filho Fábio Luís com o escândalo dos descontos no INSS. “O que vier contra cada pessoa, cada um tem que se explicar”, afirmou Caiado.

O pré-candidato do PSD comparou a eleição a uma espécie de processo seletivo, no qual os eleitores avaliarão as credenciais dos concorrentes ao Planalto. “Isso é uma competição, ninguém está se colocando contra A ou contra B, estamos dentro de um vestibular. A eleição não deixa de ser um vestibular”, declarou.

Caiado voltou a sustentar que o debate presidencial deve passar pelo que chamou de “autoridade moral”. Para ele, a população terá condições de avaliar quais candidatos reúnem atributos para ocupar a Presidência da República. “O eleitor vai poder neste momento eleger aquele que tem as melhores credenciais”, disse.

“Nós vamos eleger o que tem os pontos positivos para poder governar o Brasil e tem autoridade moral para governar o Brasil, para sentar àquela cadeira. Os defeitos ou as falhas cometidas, seja de caráter ou de comportamento moral, a sociedade saberá excluí-los”, afirmou.

Em maio, Caiado já havia defendido que a eleição presidencial fosse pautada pela discussão sobre “autoridade moral” e cobrou que Flávio Bolsonaro prestasse contas à população. Depois, sem mencionar diretamente o senador, declarou que uma pessoa “contaminada” por Daniel Vorcaro não teria condições de chegar à Presidência.

A fala ocorreu durante a Marcha dos Prefeitos, um dia após Flávio Bolsonaro confirmar que havia visitado Vorcaro em sua casa no ano anterior, depois da primeira prisão do banqueiro. Na ocasião, Caiado negou que sua declaração fosse uma indireta ao senador do PL.

“A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República. O Vorcaro estava contaminando todos os Poderes, e nós estamos vivendo nessa desordem institucional. Você não sabe em quem acredita, porque hoje tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a presidência e outros tantos estão envolvidos em escândalo”, disse Caiado na época.