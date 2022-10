Caiado é reeleito para o governo de Goiás no 1º turno

Com 99,88% das urnas apuradas, Ronaldo Caiado registrava 51,80% dos votos válidos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) foi reeleito para o governo de Goiás. Com 99,88% das urnas apuradas, Caiado registrava 51,80% dos votos válidos. Gustavo Mendanha ( Patriota), ficou em segundo lugar na disputa estadual, com 25,20% da preferência do eleitorado.

Ronaldo foi reeleito pela coligação formada pelo MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC PSD/ Avante / PRTB / PP / Solidariedade / PROS e PDT Ele tem o ex-deputado estadual e vereador de Goiânia, Daniel Vilela (MDB), como vice.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.