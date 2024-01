Caixa terá concurso público com 4 mil vagas de nível médio

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal vai realizar um concurso público para preencher 4 mil vagas de nível médio. Há ainda previsão de abertura de uma seleção para nível superior, com 40 vagas.

De acordo com G1, o contrato com a Fundação Cesgranrio para a realização do concurso foi publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União, mas o banco já havia anunciado a seleção há algumas semanas, por meio de um vídeo no YouTube.

No primeiro ano de mandato, o governo Lula aumentou em 47% o número de concursos públicos em comparação ao período entre 2019 a 2022, durante o mandato de Jair Bolsonaro.

Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foram autorizados 10 concursos durante o mandato de Bolsonaro, totalizando 6.196 vagas.

