Caixa vai contratar empresa independente para investigar assédio

Conselho do banco se reuniu nesta quinta-feira (30/6) e definiu também a presidente interina que assume até a posse de Daniella Marques

Metrópoles - Com Pedro Guimarães demitido da presidência da Caixa nessa quarta-feira (29/6), depois de denúncias de assédio sexual reveladas pelo Metrópoles, o Conselho de Administração do banco decidiu contratar uma empresa independente para assegurar o andamento das investigações.

O grupo se reuniu nesta quinta-feira (30/6), em sessão extraordinária. O pronunciamento emitido pela Caixa alega que as denunciantes se comunicaram com a Corregedoria da empresa por meio do Canal de Denúncias, gerido por agentes externos.

