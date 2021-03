Cala-Boca Já Morreu: ex-ministro do STF se junta a grupo de Felipe Neto

Plataforma reúne juristas e advogados com o objeto de oferecer serviço gratuito para pessoas que forem alvos de censura edit

Revista Fórum - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence se juntou a rede “Cala-Boca Já Morreu”, grupo idealizado pelo influenciador Felipe Neto e que congrega advogados e juristas que vão oferecer defesa gratuita para aqueles que forem alvos de processos de censura e intimidação contra a liberdade de expressão.

Além do ex-ministro do STF, compõem esse grupo Augusto de Arruda Botelho, Beto Vasconcelos, Davi Tangerino, André Perecmanis, Evandro Pertence e a Taís Gasparian, considerada uma das maiores especialistas em liberdade de expressão no Brasil.

