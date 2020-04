Câmara aprova ajuda a estados e municípios para enfrentar crise do coronavírus

A Câmara dos Deputados decide adiar pagamento de contribuições previdenciárias de servidores municipais para aliviar finanças públicas locais durante a crise do coronavírus edit

247 - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º/4) um auxílio financeiro emergencial a estados e municípios para aliviar as finanças locais durante a crise econômica no período da pandemia do coronavírus.

Aprovado em votação simbólica, o texto será submetido à apreciação do Senado.

A informação é dos jornalistas Danielle Brant e Thiago Resende na Folha de S.Paulo

