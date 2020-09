Câmara aprova novo marco regulatório do gás natural, que abre espaço para exploração privada

Agência Câmara - A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 6407/13, que define o novo marco regulatório do setor de gás. Neste momento, estão em análise os destaques apresentados pelos partidos com a intenção de mudar trechos do texto.

Os deputados aprovaram em Plenário, por 351 votos a 101, o substitutivo da Comissão de Minas e Energia, elaborado pelo deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). Entre outros pontos, o texto prevê autorização em vez de concessão para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo.

Segundo o projeto, a outorga dessa autorização para a construção ou ampliação de gasodutos deverá ocorrer após chamada pública a ser realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Essas autorizações não terão tempo definido de vigência e somente poderão ser revogadas a pedido da empresa, se ela falir ou descumprir obrigações de forma grave, se o gasoduto for desativado ou se a empresa interferir ou sofrer interferência de outros agentes da indústria do gás.

O texto também acaba com a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, seja diretamente ou por concessão, permitindo ainda sua exploração pelas concessionárias privadas de energia elétrica.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.