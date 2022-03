Câmara aprova projeto que amplia gastos do governo com comunicação em ano eleitoral

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (16), um projeto de lei que permite a ampliação dos gastos com contratos de serviços de comunicação durante o ano eleitoral. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o texto do projeto possibilita que os órgãos públicos gastem ao longo do primeiro semestre do ano eleitoral a média mensal dos três anos anteriores ao pleito. O projeto ainda precisa ser votado pelo Senado.

Segundo um levantamento feito pela consultoria legislativa da Câmara, a média que pode ser gasta pelo governo federal com serviços de comunicação já neste ano passaria dos atuais R$ 140,2 milhões para R$ 165,7 milhões.

O projeto, porém, foi criticado pelos parlamentares de oposição que alegam que o aumento dos gastos com publicidade visa favorecer o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “É um absurdo que um projeto desse tramite na Câmara dos Deputados faltando seis meses para a eleição e pretendendo o governo, abertamente, afrouxar os critérios para contratação e ampliar enormemente os recursos que pretende investir na comunicação digital”, disse o líder da bancada do PCdoB, Renildo Calheiros (PE).

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) afirmou que “o projeto do governo permite a contratação de comunicação digital e institucional, além de aumentar o período de média de gastos. É alimentar a máquina de ódio bolsonarista em ano de eleição. Vergonhoso”.

