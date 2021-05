Câmara aprova requerimento para que Braga Netto informe se foram tomadas atitudes contra Pazuello após ato no Rio

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle quer que o Ministério da Defesa esclareça se abriu, ou não, procedimento disciplinar contra Pazuello após o ex-ministro e general da ativa participar de ato político com Bolsonaro no Rio edit

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (26) um requerimento para que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, explique se será aberto um procedimento disciplinar contra o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello.

Braga Netto é obrigado a atender o requerimento e tem 30 dias para fazê-lo.

Como militar da ativa, Pazuello feriu o Regimento Disciplinar do Exército, que proíbe presença em manifestações políticas, ao comparecer em ato ao lado de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no domingo (23).

Após o Exército abrir procedimento contra Pazuello, o Ministério da Defesa não se manifestou. O pedido por um posicionamento da pasta partiu do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). "O Ministério da Defesa tem a obrigação de instalar procedimento contra o Pazuello. Não há informações de que o Comando do Exército tenha autorizado o general a participar da manifestação. Portanto, ele infringiu o código militar. Requeremos que o Ministro da Defesa informe à Comissão se foi aberto o devido procedimento disciplinar e, caso esteja em andamento, que sejam informados os detalhes do processo", afirma o parlamentar.

