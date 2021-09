Câmara cassa o mandato do deputado Boca Aberta

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (16), a Mesa Diretora da Câmara acatou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato do deputado Boca Aberta (PROS-PR),

Boca Aberta teve o diploma de deputado cassado no dia 24 de agosto pelo TSE que o considerou inelegível por ter sido condenado por quebra de decoro parlamentar pela Câmara de Vereadores de Londrina, em 2017. A decisão o tornou inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

Em entrevista ao jornal O Globo, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), confirmou a decisão que cassou o mandato.

Prevendo o resultado negativo, Boca Aberta perdeu a compostura e partiu atacou o relator do seu caso no Conselho de Ética da Câmara, Alexandre Leite (DEM-SP). Após sessão do colegiado, chamou o relator de “bandido” e “vagabundo”. Além disso, fez acusações contra seus familiares.

"A Mesa da Câmara demonstra que respeita o Judiciário, que está alinhada aos valores éticos e morais da sociedade e que repudia comportamentos destemperados. A permanência deste cidadão no Parlamento causaria um dano à imagem do Legislativo, já que não é a primeira vez que incorre em caso de quebra de decoro parlamentar. Ao dar efetivo cumprimento à decisão judicial de desconstituição do diploma e cassação do mandato de deputado federal de Boca Aberta, a Mesa da Câmara respeita e faz justiça aos brasileiros e, principalmente, ao povo paranaense", disse Alexandre Leite.

