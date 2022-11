Câmara convoca diretor bolsonarista da PRF para explicar sabotagem eleitoral no segundo turno

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o bolsonarista Silvinei Vasques , foi convocado a prestar explicações na Câmara dos Deputados sobre a sabotagem eleitoral promovida no dia do segundo turno das eleições , quando a polícia fez mais de 500 abordagens a ônibus que transportavam eleitores, com foco na região Nordeste , para prejudicar o desempenho do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A oitiva foi marcada a pedido do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e também questionará Vasques sobre as medidas adotadas pela PRF para combater os bloqueios bolsonaristas em rodovias por todo o país após o anúncio da vitória de Lula . Parlamentares de esquerda e militantes acusam o órgão de omissão e possível conivência em relação a tais atos golpistas.

Além do diretor-geral da PRF, o ministro da Justiça, Anderson Torres, também falará à comissão. Seu depoimento está agendado para a próxima segunda-feira (14).

