Câmara derruba vetos de Bolsonaro contra o Recine e uso da Telemedicina

247 - Em sessão remota do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados derrubou o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga a vigência do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine) e dos benefícios fiscais previstos na Lei do Audiovisual.

O projeto havia sido aprovado na Câmara e no Senado e remetido à sanção de Bolsonaro, que decidiu vetar integralmente a proposta em dezembro.

O texto foi encaminhado para o Senado que se confirmar a derrubada do veto, a prorrogação dos incentivos fiscais ao audiovisual volta a valer nos termos do projeto aprovado.

Os deputados também derrubaram vetos a dois trechos do projeto de lei que regulamentou o uso da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus.

O projeto aprovado pelo Congresso estabelecia que durante a crise provocada pela pandemia seriam válidas receitas médicas digitais, desde que tivessem assinatura eletrônica, dispensada a sua apresentação em meio físico.

Outro veto derrubado dizia que caberia ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina após o período consignado. Se o Senado confirmar, esta parte do texto também voltará a ter eficácia.

