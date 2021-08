Câmara desiste de votar na calada da noite mudança do sistema de eleições parlamentares

247 - A comissão especial da Câmara sobre reforma política desistiu de analisar nesta madrugada a mudança no sistema de votação de deputados federais, estaduais e distritais para a eleição de 2022.

O texto substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/2011 institui a adoção do modelo distritão no lugar do atual sistema proporcional, mas não houve consenso para votação.O debate será retomado nesta quinta-feira (5), às 14 horas, informa O Estado de S.Paulo.

Para ter efeitos, a PEC precisa passar por duas votações no plenário, com pelo menos 308 votos em cada. O mesmo deve ocorrer no Senado. As mudanças nas regras têm de ser realizadas pelo menos um ano antes da eleição, marcada para outubro de 2022.

A sessão começou pouco antes das 23 horas e iria entrar pela madrugada, em horário incomum, o que dificultaria o acompanhamento pela sociedade. Deputados contrários ao sistema, governistas e oposicionistas, reclamaram da operação “na calada da noite”. Eles criticaram a discussão às pressas e alertaram que os parlamentares podem se arrepender.

O “distritão” já foi rejeitado duas vezes pelo plenário da Câmara, durante votações de minirreformas eleitorais. Em 2015, atingiu somente 267 votos. Em 2017, foram apenas 238 votos.

No modelo “distritão”, os candidatos disputam votos em todo o Estado, que passam a ser considerados distritos.

