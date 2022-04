Câmara deverá votar em maio o 'homeschooling', projeto de interesse da base bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara dos Deputados deverá levar para votação em plenário, no início de maio, o projeto de lei de iniciativa da base bolsonarista que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil, também conhecido como homeschooling.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, parlamentares que acompanham o assunto na Casa teriam afirmado que o presidente da Câmara , Arthur Lira (PP-AL), teria se comprometido a pautar a proposta na primeira semana de maio.

Segundo a reportagem, “o texto final que será votado ainda está em construção. A expectativa, porém, é manter boa parte do parecer apresentado pela relatora, deputada Luisa Canziani (PSD-PR), na comissão de Educação da Câmara”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A aprovação do homeschooling deverá ser o primeiro grande desafio do novo ministro da Educação, Victor Godoy. Em reunião com deputados no começo de abril, ele sinalizou que o ensino domiciliar seria sua prioridade”, destaca o colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE