Câmara dos Deputados quer interrogar Rogério Marinho sobre orçamento secreto

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi convidado a comparecer à Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara no dia 8 de junho, para prestar esclarecimento sobre o orçamento secreto edit

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho foi convidado a depor na Câmara no dia 8 de junho sobre o orçamento secreto, criado para favorecer aliados do governo.

Um pedido de convocação do ministro, apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG), foi transformado em convite e aprovado por unanimidade pelo colegiado, nesta terça-feira (18), informa O Estado de S.Paulo.

O deputado requerente chamou o orçamento secreto de "esquema espúrio" e acusou o governo de ferir as normas constitucionais.

Um esquema montado por Jair Bolsonaro para controlar o Congresso, no fim do ano passado, criou um orçamento secreto de R$ 3 bilhões. Por ordem do Palácio do Planalto, o dinheiro foi liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em troca de apoio ao governo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.