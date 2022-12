Câmara marca audiência para ministro da Educação explicar cortes nas federais

Audiência está marcada para o próximo dia 14 e ocorrerá em conjunto com a Comissão de Educação edit

247 - O ministro da Educação de Jair Bolsonaro (PL), Victor Godoy, terá que ir à Câmara explicar os cortes de recursos de universidades e institutos federais que chegam a R$438 milhões. A audiência está marcada para o próximo dia 14 e ocorrerá em conjunto com a Comissão de Educação.

O requerimento para ouvir os esclarecimentos do ministro foi apresentado pelo deputado federal Elias Vaz (PSB/GO) e aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. "A situação é muito preocupante nas instituições de todo o país. Universidades informaram que não têm recursos sequer para pagar contas básicas, como água e energia", declarou o deputado.

Os cortes atingem bolsas universitárias, auxílios para os estudantes de baixa renda e podem afetar até mesmo a situação dos hospitais universitários. Levantamento da equipe de transição do presidente eleito Lula (PT) aponta que são 30 unidades no país, com cerca de 14 mil médicos residentes bolsistas.

"Quando o governo retira recursos das universidades e institutos federais, não prejudica só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade, que se beneficia dos projetos, das pesquisas e do atendimento oferecido pelas instituições", destaca Elias.

