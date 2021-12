Câmara Municipal de Cuiabá avança projeto que cria Dia do Orgulho Hétero

O projeto de lei é de autoria do vereador bolsonarista Tenente Coronel Paccola (Cidadania) edit

247 - Depois de a Paraíba aprovar o projeto que cria o Dia Estadual do Orgulho Heterossexual no estado, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou na terça-feira (21) em primeira votação um PL que cria o feriado na cidade.

De autoria do vereador bolsonarista Tenente Coronel Paccola (Cidadania), o projeto só recebeu um voto contra, da vereadora Edna Sampaio (PT). O PL estipula que a data deve ser celebrada todos os anos no terceiro domingo do mês de dezembro.

"Agora só será votado em definitivo no ano que vem", afirmou ao UOL a assessoria da Câmara.

"O objetivo principal por trás deste projeto é que não destruam o modelo tradicional de família, os valores conservadores cristãos e o sentimento de civismo patriótico que são as marcas mais fortes de nós conservadores", afirma Paccola.

