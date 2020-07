Câmara proíbe uso de dinheiro público por deputados para lucrar no YouTube

247 - Parlamentares estavam transformando a divulgação de atividades no Congresso num negócio privado ao monetizar seus canais no YouTube, com vídeos que arrecadam recursos de acordo com o número de visualizações.

A proibição foi feita depois que o jornal O Estado de S.Paulo publicou que alguns deputados estavam ganhando dinheiro dessa forma.

"Não será objeto de reembolso despesa com a aquisição ou a contratação de serviços utilizados em benefício de contas em sites, redes sociais ou plataformas digitais que resultem em monetização, lucro, rendimento, patrocínio ou receita de qualquer espécie em favor do respectivo parlamentar ou de terceiros", determina o ato da Câmara.

A justificativa assinada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz ainda que o objetivo da nova regra é vedar reembolsos de despesas com serviços que resultem em vantagens financeiras ao parlamentar ou a terceiros, informa o UOL.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.