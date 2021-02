Câmara vai abrir debate sobre reforma política que pode alterar cláusula de barreira

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que instalará comissões para criar novo código eleitoral e promover reforma política. Abre-se uma possibilidade de atender a reivindicação de diversos partidos de alterar a cláusula de barreira, que ameaça diversas legendas na eleição de 2022.

A criação de federações partidárias e o modelo do “distritão”, em que são eleitos os mais votados nos estados para o Congresso, também estão entre os temas que devem ser analisados, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

As mudanças precisam ser aprovadas até outubro para poderem vigorar nas eleições do próximo ano. O tema das federações como o do "distritão" já foram discutidos pela Câmara no âmbito de uma reforma política e foram rejeitadas em 2017. Começa a se tornar corrente entre parlamentares a opinião de que é preciso revisar o atual sistema para torná-lo mais viável.

O presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), defende que sejam autorizadas as federações partidárias, isto é, a chance de siglas se unirem para disputar eleições proporcionais. Integrantes de legendas de esquerda, como o PCdoB, também defendem. Seria uma forma de compensar a extinção das coligações.

