Camilo Santana: decisão de Fachin sobre Lula repara um grave e histórico erro

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações do ex-presidente na Lava Jato, desferidas pelo ex-juiz Sergio Moro, “repara um erro grave e histórico”.

“Ninguém deve estar acima da lei. Ninguém! Nem julgados, nem julgadores”, afirmou o governador. “Sempre defenderei as leis e a Justiça. Mas, jamais, a utilização das mesmas para perseguir e prejudicar”, concluiu.

