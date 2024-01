Camilo Santana diz ver com preocupação a baixa adesão ao Enem: 'metade dos concluintes do Ensino Médio não fez'

Apoie o 247

247 - O Ministério da Educação, comandado por Camilo Santana, divulgou nesta terça-feira (16) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, realizado em novembro. De acordo com os números, cerca de metade dos estudantes concluintes do Ensino Médio faltaram às provas, sendo que apenas 1 milhão (50,8%) dos 2 milhões de jovens matriculados prestaram o exame.

"Metade dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio não fez o Enem. Precisamos saber o motivo e reverter esses números. Tivemos quase 500 mil inscritos no Enem 2023 a mais que 2022, um crescimento de inscrições em praticamente 10%, comparado ao ano anterior. É muito baixo diante do potencial que nós temos de acesso", afirmou.

"Temos um total de matrículas públicas e privadas de em torno de 2 milhões e 83 mil jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, e se inscreveram apenas 1 milhão e 400. Tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram, e dos que participaram apenas 50% dos que estão concluindo o ensino médio em 2023", acrescentou.

