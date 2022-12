Caminhão avança sobre acampamento bolsonarista e atropela uma pessoa em Rondônia

Apoie o 247

Carta Capital - O motorista de um caminhão avançou sobre um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), na rodovia BR-364, em Rondônia, atropelando uma pessoa. O caso aconteceu no km 234, em Cacoal, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram manifestantes jogando pedras no caminhão que, aparentemente, tentava furar um bloqueio ilegal na rodovia. Em seguida, é possível ver que o caminhão faz um retorno e avança sobre as tendas do acampamento, destruindo as estruturas. Várias pessoas correm e uma pessoa, que não teve o nome divulgado, é atropelada.

