Caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias pelos país

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Cerca de 16 cidades de três estados registraram paralisações de caminhoneiros na manhã desta quarta-feira (8). São eles Santa Catarina, Paraná é Espírito Santo. .

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, os bloqueios estão sendo realizados por motoristas independentes que decidiram aderir ao movimento, mas sem o apoio formal de entidades. Ainda segundo a reportagem, as lideranças da categoria não acreditam que uma paralisação nacional possa ocorrer.

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram barricadas feitas de pneus e brita, além de fechamento por caminhões.

PUBLICIDADE

Há paralisações nas BRs 101 (Safra-ES), 470 (Itajaí), 158 (Araguaia), além de MA 006, em Balsas do Maranhão. São importante vias de escoamento da produção de grãos e pecuária.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE