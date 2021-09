Caminhoneiros começam a deixar Brasília e governo do DF espera reabrir vias nesta sexta

A previsão é que "a previsão é que as vias N1 e S1 - entre a Catedral e a Avenida José Sarney - sejam desobstruídas" até a sexta-feira. "O acesso à Praça dos Três Poderes segue restrito, protegidos por gradil e por policiais militares", informou a Secretaria de Segurança Pública do DF edit

247 - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou, na noite desta quinta-feira, 9, por meio de nota, que "a maior parte das estruturas e dos caminhões foram retirados do local".

A previsão é que "a previsão é que as vias N1 e S1 - entre a Catedral e a Avenida José Sarney - sejam desobstruídas" até a sexta-feira. "O acesso à Praça dos Três Poderes segue restrito, protegidos por gradil e por policiais militares", informou.

O protesto dos caminhoneiros foi desmobilizado após pedidos de Jair Bolsonaro, que, por intermédio do ex-presidente golpista Michel Temer (MDB), assinou nota para apaziguar a situação com Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e telefonou para o juiz - principal alvo das manifestações bolsonaristas.

Apoiadores do governo viram o gesto como traição.

