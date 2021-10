Caminhoneiros podem iniciar greve já nesta madrugada

Apoie o 247

Fórum - Com indicativo de greve da categoria para 1º de novembro, parte dos caminhoneiros podem antecipar movimento já para a madrugada desde quinta-feira (21). Transportadores de combustível planejam cruzar os braços em quatro estados.

“Não estamos mais conseguindo trabalhar. Essa paralisação representa um basta feito por toda a sociedade”, disse o presidente da Associação das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo do Rio de Janeiro (Associtanque-RJ), Ailton Gomes à jornalista Andrea Ramos do Estadão Broadcast.

“Porque, se aumenta o preço do combustível, sobem os dos alimentos. Assim como de outros produtos. Não é só o caminhoneiro que está insatisfeito. Toda a sociedade está. E, tenho certeza, que vai nos dar apoio”, completou.

Leia a íntegra na Fórum.

