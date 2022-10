Campanha bolsonarista avalia que decisão de Moraes sobre vídeos do 'pintou um clima' equilibra o jogo no TSE

Apoie o 247

247 - A campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) avaliou como positiva a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na remoção dos vídeos com a afirmação de cunho pedófilo do atual ocupante do Palácio do Planalto. Nas imagens, ele aparece dizendo que "pintou um clima", em referência a um encontro com meninas venezuelanas de 14 ou 15 anos.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, os integrantes da campanha bolsonarista avaliam que o posicionamento adotado por Moraes “equilibra o jogo” na Corte Eleitoral.

Até então, os apoiadores de Bolsonaro se queixavam de seguidas derrotas e acusavam o tribunal de agir para beneficiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para aliados do atual ocupante do Palácio do Planalto, Moraes ‘blindou Bolsonaro no debate’. "A preocupação da equipe do presidente da República era que o tema dominasse o confronto na Band, o que poderia desestabilizá-lo”, ressalta a reportagem. O debate entre Jair Bolsonaro e Lula foi exibido pela Band na noite deste domingo (16).

Até o momento, a campanha de Lula contabiliza 55 vitórias no TSE. “Do lado bolsonarista, o balanço ainda não foi fechado, mas o número é muito menor”, observa a reportagem.

