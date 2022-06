Campanha de Bolsonaro acusa o golpe e vê prisão de ex-ministro como "verdadeiro desastre"

Prisão do ex-ministro da Educação anula o principal discurso do ocupante do Palácio do Planalto, o de que não há corrupção em seu governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro está sendo vista como "um verdadeiro desastre" por aliados e integrantes da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro.

Ribeiro é próximo do ocupante do Palácio do Planalto e da primeira-dama, que o indicou para o cargo.

Ele foi preso sob a acusação de crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo um dos conselheiros de Bolsonaro que atua na área eleitoral, a prisão do ex-ministro e de pastores ligados ao mandatário abala o principal pilar do discurso do presidente: o de que não há corrupção em seu governo, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE