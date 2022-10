Campanha de Bolsonaro arrecada mais de R$ 65 milhões de pessoas físicas; Lula recebe R$ 1,3 milhão

Arrecadação da campanha bolsonarista teve um salto no segundo turno edit

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) deu um salto em arrecadação financeira, informa o g1. No primeiro turno, o montante doado por pessoas físicas chegava R$ 25 milhões. No segundo turno, o valor subiu para R$ 65 milhões, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já o ex-presidente Lula (PT) recebeu no mesmo período R$ 1,3 milhão em doações de pessoas físicas. Foram R$ 978 mil antes do primeiro turno e R$ 405 mil desde então.

Os maiores doadores da campanha de Bolsonaro são o advogado evangélico Fabiano Zettel (R$ 3 milhões), o ex-secretário de Bolsonaro e dono da Localiza Salim Mattar (R$ 1,8 milhão) e o agropecuarista e cunhado do ex-ministro Blairo Maggi Hugo de Carvalho Ribeiro (R$ 1,2 milhão). Pedro Grendene e Alexandre Grendene, da empresa de calçados Grendene, doaram R$ 1 milhão cada, assim como os empresários do agronegócio Cornélio Sanders e Oscar Cervi.

Os maiores doadores de Lula são o empresário Altair de Jesus Vilar Guimarães, que já foi vereador de Ipatinga (MG) pelo PT (R$ 600 mil), e Hélio Martins Tristão (R$ 114 mil).

