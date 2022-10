Campanha de Bolsonaro coleta casos de suposta 'parcialidade' do TSE para possível ação em caso de derrota no primeiro turno

Apoie o 247

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) está coletando episódios e casos que mostrariam uma suposta parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de questionar o resultado da eleição em caso de derrota.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, “há a possibilidade de uma ação nos próximos dias junto ao próprio TSE”. Ainda conforme a reportagem, entre os exemplos de revezes sofridos e que podem ser utilizados pela campanha de atual ocupante do Palácio do Planalto “estão a proibição de uso do Palácio da Alvorada para lives, a decisão que garantiu transporte público gratuito em algumas cidades e a ordem para veículos e perfis bolsonaristas removerem textos ligando Marcola, líder do PCC, a Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”.

“No caso da ação sobre Marcola, a desconfiança de advogados de Bolsonaro é alimentada pelo fato de que a relatora do caso seria a ministra Cármen Lúcia. Apesar disso, o presidente da corte, Alexandre de Moraes, decidiu chamar para si a questão, alegando urgência do tema. Segundo o campo bolsonarista, isso mostra uma predisposição contrária ao presidente, dada a história entre ambos”, finaliza a reportagem.

