Campanha de Bolsonaro comemora ataques às urnas eletrônicas

247 - A equipe da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) está feliz com a mudança de alvo do chefe do governo federal, informa Bela Megale, do jornal O Globo. O grupo avalia como positivos os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas em vez das críticas às vacinas contra Covid-19.

Ao menos por enquanto, Bolsonaro "esqueceu" das vacinas, dizem membros da equipe. Eles avaliam que a campanha contra os imunizantes é a razão das oscilações da popularidade de Bolsonaro nas pesquisas.

Apesar dos ataques ao sistema eleitoral criarem atritos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não tiram votos pela reeleição, dizem integrantes da campanha.

