Campanha de Bolsonaro demonstra preocupação com pouco tempo de TV

247 - A coordenação da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) vem demonstrando preocupação com o tempo de televisão que o atual ocupante do Palácio do Planalto terá à sua disposição. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a avaliação é que Bolsonaro terá pouco tempo para defender as críticas contra o governo que deverão ser feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - que lidera todas as pesquisas de intenção de voto e pode ser eleito no primeiro turno -, além de “furar a bolha” bolsonarista e conseguir novos eleitores.

Ainda conforme a reportagem, os aliados do Planalto “esperam contar com a ajuda de outros candidatos, como Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT), que podem voltar suas baterias contra Lula. Se isso ocorrer, haverá mais equilíbrio nessa arena, dizem”.

