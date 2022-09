Campanha de Bolsonaro usa Madre Teresa de Calcutá para atacar Lula

Sem limites com as fake news, a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro recorreu à Madre Tereza de Calcutá para atacar o ex-presidente Lula edit

247 - Sem limites com as fake news, a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro recorreu à Madre Tereza de Calcutá para atacar o ex-presidente Lula em uma propaganda eleitoral sobre aborto. As informações são do ´portal Metrópoles.

A inserção, de 30 segundos, contrapõe uma declaração de Madre Tereza condenando o aborto com um fala de Lula defendendo que a prática seja tratada como uma questão de saúde pública.

