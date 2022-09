Campanha de Lula alerta sobre "falsos profetas" após bate-boca com Kelmon

O candidato Padre Kelmon (PTB), apesar de usar trajes de sacerdotes, foi rechaçado pela Igreja Ortodoxa no Brasil e alega ser religioso de uma instituição no Peru edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT), após bater boca com o falso padre Kelmon, candidato laranja a presidente pelo PTB, no debate na TV Globo nesta quinta-feira, 29, divulgou nesta sexta-feira, 30, um trecho bíblico que alerta sobre “falsos profetas”.

Kelmon, apesar de usar trajes de sacerdotes, foi rechaçado pela Igreja Ortodoxa no Brasil e alega ser religioso de uma instituição no Peru.

“Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?”, disse o texto enviado pela campanha de Lula a apoiadores evangélicos, citando o capítulo sete do Evangelho de Mateus, informou o Metrópoles .

A reportagem apontou que o grupo tem divulgado versículos bíblicos há um mês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.