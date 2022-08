Campanha de Lula avalia que Simone ajudou a desgastar imagem de Bolsonaro no debate da Band

Apoie o 247

247 - Integrantes da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o desempenho da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no debate exibido pela band na noite do domingo (28) ampliou o desgaste de Jair Bolsonaro (PL) junto ao eleitorado, com destaque para o segmento feminino. Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, "a campanha de Bolsonaro avalia que Simone fez 'o jogo de Lula' ao mirar o atual chefe do Executivo".

“Bolsonaro defendeu assassino de mulher, torturador de mulheres, votou contra direitos das empregadas, contrato de trabalho e direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, agride as mulheres. Eu mesma já fui vítima. Por que tanta raiva das mulheres?”, questionou Tebet em um momento do debate.

Aliados do petista Lula também observam que Bolsonaro afastou ainda mais o eleitorado feminino, de quem vem tentando uma aproximação, ao atacar a jornalista Vera Magalhães, que o questionou sobre os baixos índices da cobertura vacinal no Brasil.

