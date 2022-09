Campanha de Lula costura apoio de Tico Santa Cruz, cabo eleitoral de Ciro Gomes

Apoie o 247

ICL

247 - “Após a reunião de Lula com Marina Silva, aliados do ex-presidente buscam ampliar ainda mais a rede de apoio em torno do petista. Para isso, avançam em conversas com políticos e, também, com representantes da classe artística e influenciadores de modo geral.”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Quem entrou de vez na mira da campanha de Lula é Tico Santa Cruz, famoso apoiador de Ciro Gomes. Vocalista do Detonautas e engajado politicamente, o cantor vem mantendo conversas com a deputada Jandira Feghali, do PCdoB, e avalia declarar apoio ao petista por conta do momento político, leia-se, o inquebrantável cenário de polarização entre o petista e Jair Bolsonaro”, acrescenta.

Ela ainda relata que, “na conversa com Jandira, Tico Santa Cruz afirmou ainda estar construindo posição, mas admitiu que o apoio a Lula, já no primeiro turno, é uma possibilidade que passou considerar”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.