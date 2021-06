Campanha de Lula em 2022 vai priorizar candidatos aliados competitivos nos estados

247 - A estratégia da campanha presidencial do PT em 2022 vai dar prioridade à formação de palanques competitivos de aliados a candidaturas a governador.

As discussões iniciais apontam que a estimativa é de que o partido lance nomes em 7 ou 8 estados e apoie nomes do PSOL, PCdoB, PSB, Rede e PSD.

O objetivo é fazer com que candidatos favoritos nos estados abracem a candidatura de Lula e façam campanha por ele, mesmo filiados a outros partidos, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, diz que as discussões no partido sobre estratégia eleitoral para 2022 começarão apenas no segundo semestre.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.