Campanha de Lula estuda pedir ao TSE a cassação de Bolsonaro por reunião com embaixadores

Ideia é entrar com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral acusando Bolsonaro de abuso de poder político. Na reunião, ele atacou as urnas eletrônicas e o processo eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) cogita pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação do mandato de Jair Bolsonaro (PL) por conta da reunião realizada por ele com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral brasileiro e a própria Corte.

Segundo Carolina Brígido, do UOL, a ideia é apresentar uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra Bolsonaro pedindo sua cassação por abuso de poder político.

"No entendimento da Justiça Eleitoral, só se pode processar alguém por abuso de poder quando as candidaturas estiverem oficializadas e as campanhas, nas ruas. Isso acontecerá a partir do dia 15. Integrantes da campanha de Lula estudam apresentar uma AIJE ao TSE a partir dessa data", explica a jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ministros do TSE avaliam que uma ação como esta tem mais chances de prosperar do que as acusações feitas pela oposição por propaganda eleitoral antecipada, já que no evento não houve de forma explícita pedido de votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chance de a AIJE ser concluída antes da eleição é praticamente nula, mas mesmo assim a ação pode ter impacto negativo na campanha de Bolsonaro às vésperas da eleição. "Isso porque as diligências eventualmente adotadas pelo tribunal poderão ser usadas politicamente pela campanha de Lula para tentar enfraquecer o adversário", diz a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.