Campanha de Lula se reúne com Judiciário para ampliar transporte público no dia da eleição

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes da campanha do PT se reúnem nesta segunda-feira, 17, com integrantes do Judiciário para tratar sobre a possibilidade de garantir transporte público gratuito no dia do segundo turno das eleições, em 30 de outubro, com o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), informa o jornal O Globo .

Com Barroso, o PT também quer ampliar o transporte no dia da eleição.

Com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, petistas querem abordar as regras de análise de pedidos de direito de resposta na propaganda de rádio e TV.

Segundo O Globo, Barroso vai se reunir com coordenadores da campanha de Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann e advogados do grupo Prerrogativas, para discutir a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que trata do transporte no dia da votação e está sob a relatoria do ministro – que, em decisão liminar em 29 de setembro, garantiu a manutenção do transporte gratuito aos municípios que já ofereceriam o benefício no primeiro turno.

Barroso, no entanto, numa decisão sobre o assunto anterior ao primeiro turno, rejeitou a imposição de gratuidade universal, apontando que a medida só pode ser efetivada por meio de lei e com previsão orçamentária específica.

Com Moraes, petistas querem pedir mais celeridade para julgar o mérito de algumas ações relacionadas à análise de pedidos de resposta na propaganda na TV. A campanha do PT também critica a falta de pronúncia sobre os pedidos de direito de resposta. Os petistas também estão preocupados com a postura da Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), entendendo que o Ministério Público prefere ficar inerte diante dos excessos e ataques propagados pela campanha de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.