Campanha de Lula vai combater abstenção na TV mirando vitória no primeiro turno

Aliados do ex-presidente temem que o não comparecimento de eleitores às urnas possa diminuir o número de votos no petista e impedi-lo de liquidar a fatura já na primeira etapa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) usará seu espaço na TV para combater a abstenção no dia 2 de outubro, data do primeiro turno da eleição. A equipe de Lula teme que eleitores não compareçam para votar e que uma alta abstenção possa fazer com que o desempenho do petista seja menor do que o esperado e captado nas pesquisas, informa Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"Historicamente, a abstenção é maior entre pessoas de menor renda e escolaridade, pelos custos e pelas dificuldades que elas muitas vezes têm de ir ao local de votação. E é justamente nesses segmentos do eleitorado que Lula tem o seu maior percentual de intenção de votos", destaca a jornalista.

>>> Desempenho de Haddad em debate desagrada campanha de Lula, diz jornal

Uma alta abstenção pode inviabilizar a tão esperada vitória de Lula no primeiro turno pelos seus apoiadores.

Em 2018, 23% dos brasileiros não compareceram às urnas. Mas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 46% dos analfabetos não apareceram para votar no pleito de 2018, o que mostra que eleitores de classes mais vulneráveis são mais propensos a não participar do pleito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.