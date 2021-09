Campanha Fora Bolsonaro confirma 80 atos para o 7 de setembro; veja

Os atos da esquerda no dia 7 de setembro são a continuação das jornadas de mobilizações que se iniciaram no dia 29 de maio, e ocorreram também nos dias 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho e 18 de agosto. Veja os locais edit

247 - A coordenação da Campanha Fora Bolsonaro divulgou nesta terça-feira, 31, que já são 80 atos marcados para o dia 7 de setembro, quando também bolsonaristas realizarão cidades em algumas cidades do país.

Os atos da esquerda no dia 7 são a continuação das jornadas de mobilizações que se iniciaram no dia 29 de maio, e ocorreram também nos dias 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho e 18 de agosto - levando quase um milhão de pessoas às ruas contra o governo Jair Bolsonaro.

As principais exigências, segundo os organizadores, se resumem na palavra de ordem “vacina no braço, comida no prato e Fora Bolsonaro”, que defende o aumento do auxílio emergencial e a vacinação massiva da população contra a Covid-19.

Confira os locais e horários:

Norte

AM – Manaus – Bicicletada do Grito, Concentração no T1 | 15h

AM – Manaus – Ato Central Av. Lourenço da Silva Braga Centro (Largo do Mestre Chico) | 15h

PA – Altamira – Em frente à Equatorial Energia | 8h

PA – Belém – Praça do Mercado de São Bráz | 8h

PA – Santarém – Praça da Matriz | 17h

RO – Porto Velho – Centro Político Administrativo (CPA) na av. Farquar | 16h

Nordeste

AL – Maceió – Praça Sete Coqueiros | 9h

BA – Ilhéus – Praça do Teotônio Vilela | 9h

BA – Itabuna – Em frente a Igreja Santa Rita de Cássia | 10h

BA – Paulo Afonso – Praça da Tribuna | 9h

BA – Salvador – Praça do Campo Grande | 10h

CE – Fortaleza – Praça da Cruz Grande | 15h

CE – Guaraciaba do Norte – Praça do Guaracy | 8h

CE – Maranguape – R. Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

CE – Limoeiro do Norte – Rodoviária de Limoeiro do Norte | 7h

CE – Tianguá – Bairro Terra Prometida | 8h

MA – Açailândia – Praça dos Pioneiros | 19h

PB – João Pessoa – Carreata Praça das Muriçocas – Miramar até Sesc Praia Cabo Branco | 9h

PB – Patos – Praça João Pessoa em frente a sede do SINFEMP | 8h

PE – Afogados da Ingazeira – Ato Unificado Sertão do Pajeú – Av. Rio Branco (Ato em 04/09)

PE – Ouricuri – Praça do Banco do Nordeste | 8h

PE – Recife – Praça do Derby até Pátio do Carmo | 10h

PI – Teresina – Em frente à Assembleia Legislativa | 8h

RN – Natal – Caminhada Praça das Flores | 9h

RN – Mossoró – Concentração na Cobal | 7h

SE – Aracaju – Paróquia São José e Santa Tereza de Calcutá, Conjunto Marivan | 8h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Torre da TV (com arrecadação de alimentos) | 9h

GO – Alto Paraíso de Goiás – Concentração na BR no Disco Voador | 14h

GO – Anápolis – Praça Dom Emanuel | 16h

GO – Goiânia – Praça do Bandeirante | 9h

MS – Dourados – Parque do Lago – Horário a definir ainda

MT – Cuiabá – Caminhada Jardim Vitória saída da Fundação Bradesco | (Aguardando Infos)

Sudeste

ES – Aracruz – Barra do Sahy – Praça dos Corais | 8h

ES – Vitória – Praça Getúlio Vargas | 8h30

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 10h

MG – Carmópolis de Minas – Próximo ao Pampeiro | 10h (ato em 04/09)

MG – Itabira – Paróquia N. Senhora da Piedade | 9h

MG – Juiz de Fora – Praça Santa Luzia | 10h

MG – São Lourenço – Calçadão II | 15h

MG – Três Pontas – Praça da Fonte | 15h

RJ – Búzios – Em frente ao Zanine (ao lado da Prefeitura) | 16h

RJ – Rio das Ostras – Praça dos 3 Morrinhos (Centro) | 13h

RJ – Rio de Janeiro – Uruguaiana/Presidente Vargas | 9h

SP – Baixada Santista – Ato Unificado Praça das Bandeiras, Gonzaga, Santos | 15h

SP – Bragança Paulista – Praça Raul Leme-Centro | 10h

SP – Campinas – Largo do Rosário | 9h

SP – Catanduva – Rua Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

SP – Cubatão (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h

SP – Fernandópolis – Praça da Matriz | 11h

SP – Guarujá (Ato Unificado Baixada Santista) | 9h30

SP – Ilha Bela – Caminhada Praça da Mangueira | 15h

SP – Indaiatuba – Ário Barnabé praça do lago em frente a Guarda municipal | 15h

SP – Itanhaém – Praça da Igreja Matriz no Centro (Ato Unificado Baixada Santista) | 11h

SP – Jaguariúna – Centro Cultural | 10h

SP – Jaú – Carreata Beco em frente ao Poupa Tempo) | 9h30

SP – Jundiaí – Praça do Coreto da Matriz (Praça Floriano Peixoto | 14h30

SP – Limeira – Praça Toledo Barros | 9h30

SP – Marília – Bicicletada – Praça da Emdurb | 16h

SP – Marília – Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 17h

SP – Peruíbe – Praça da Matriz (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h

SP – Praia Grande (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h30

SP – Ribeirão Preto – Praça 7 de Setembro | 9h

SP – Santos (Ato Unificado Baixada Santista) | 11h30

SP – São Carlos – Praça do Mercadão | 10h

SP – São José do Rio Preto – Rua José J. Gonçalves em frente ao CRAS do Pinheirinho | 9h30

SP – São Paulo – Vale do Anhangabaú | 14h

SP – São Vicente (Ato Unificado Baixada Santista) | 8h30

Sul

PR – Campo Magro – Nova Esperança | 9h30

PR – Colombo – Praça Santos Andrade | (Aguardando Infos)

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 16h

PR – Londrina – União da Vitória | 9h

PR – Maringá – Estádio Willie Davis | 15h

PR – Matinhos – Calçadão Beira Mar (Matinhos/Caiobá) | 9h

PR – Umuarama – Praça Miguel Rossaffa | 16h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 14h

SC – Joinville – Parque da Cidade (Setor Sambaqui, próx. Ponte do Trabalhador) | 14h

SC – Timbó – Praça da Prefeitura | 10h

RS – Porto Alegre – Parque da Redenção/Espelho d’Água – Ato Ecumênico | 11h

RS – Porto Alegre – Marcha com concentração no Parque da Redenção/Espelho d’Água | 13h30

RS – Rio Grande – Arte Estação Cassino | 14h

No Exterior

Portugal – Lisboa – Praça D. Pedro IV (Rossio) | 18h30 (horário local)

Portugal – Porto – Praça dos Leões em frente à Reitoria da Universidade do Porto | 18h (horário local)

