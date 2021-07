Campanha Fora Bolsonaro marca próxima mobilização nacional para 18 de agosto

A organização dos atos contra Bolsonaro, em nota, fez um balanço positivo dos últimos protestos nacionais realizados, que levaram "centenas de milhares de pessoas às ruas e alcançou 509 cidades no Brasil e no exterior, o maior número desde a retomada das mobilizações de rua" edit

247 - A Campanha Fora Bolsonaro, que vem organizando os recentes atos nacionais contra o governo Jair Bolsonaro, marcou a próxima grande manifestação para 18 de agosto, quarta-feira.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (30), a organização fez um balanço positivo dos últimos atos, que tomaram ruas e avenidas importantes em todo o país. "O quarto dia de mobilização nacional em menos de 60 dias, levou mais uma vez centenas de milhares de pessoas às ruas e alcançou 509 cidades no Brasil e no exterior, o maior número desde a retomada das mobilizações de rua".

"Assumimos o compromisso ainda de diversificar as ações e formas de luta da Campanha buscando especial aproximação com os ativistas da cultura, com a religiosidade progressista e com a luta dos povos indígenas", diz também o texto.

Leia a nota na íntegra:

"NOTA | Campanha Fora Bolsonaro amplia alcance das mobilizações e convoca novas ações

Organizações que impulsionam a campanha fazem avaliação positiva das manifestações do dia 24 de julho e indicam os dias 18 de agosto e 7 de setembro como novas datas de mobilização e luta.

1. As organizações que impulsionam a Campanha Nacional Fora Bolsonaro fizeram avaliação positiva das manifestações realizadas no último dia 24 de julho. O quarto dia de mobilização nacional em menos de 60 dias, levou mais uma vez centenas de milhares de pessoas às ruas e alcançou 509 cidades no Brasil e no exterior, o maior número desde a retomada das mobilizações de rua.

2. A luta por Fora Bolsonaro prossegue até que se alcance o fim desse governo criminoso que destrói a vida, a economia e a nação. Por isso, voltaremos às ruas no dia 18 de agosto, juntamente com os servidores públicos de todo o país, para dialogar com a população e chamar atenção para responsabilidade de Jair Bolsonaro pela destruição de serviços públicos, privatização de estatais essenciais e lucrativas e pelo desemprego, aumento geral dos preços e da fome.

3. Construiremos também, durante o mês de agosto, a convergência entre a Campanha Fora Bolsonaro e as organizações do Grito do Excluídos para realizarmos um grande dia de mobilização nacional e unitário no dia 7 de setembro.

4. Estaremos juntos ainda, ao longo do mês de agosto, em outras datas e ações impulsionadas pelas organizações da Campanha, como o Dia do Estudante (11/08), o ato da Frente pela Vida no Congresso Nacional (05/08) e no Mutirão Nacional por Fora Bolsonaro.

5. Assumimos o compromisso ainda de diversificar as ações e formas de luta da Campanha buscando especial aproximação com os ativistas da cultura, com a religiosidade progressista e com a luta dos povos indígenas.

Calendário

5/Ago - Ato da Frente pela Vida no Congresso Nacional;

11/Ago - Dia do Estudante;

18/Ago - Paralisação e Mobilização Nacional por Fora Bolsonaro;

28/Ago - Mutirão Nacional Fora Bolsonaro em preparação ao Grito dos Excluídos;

7/set - Grito dos Excluídos".

