Campanhas de Lula e Bolsonaro intensificam disputa por Sudeste após Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) devem intensificar os esforços para atrair votos no Sudeste na reta final da eleição.

Lula continua liderando a disputa, segundo o Datafolha e, com 48% dos votos válidos, continua com possibilidades de vencer no primeiro turno. Já Bolsonaro oscilou negativamente de 34% para 33%.

Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 8%, e Simone Tebet (MDB), com 5%.

De acordo com estrategistas dos líderes nas pesquisas, o resultado do Datafolha reforçou a percepção de que a disputa até o dia da eleição se concentrará nos três estados com mais eleitores no país: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Enquanto em São Paulo e no Rio Lula viu sua vantagem no Datafolha aumentar, Bolsonaro ganhou terreno entre os mineiros. Após a divulgação do resultado do levantamento, as duas campanhas disseram que é preciso avançar sobre o voto dos indecisos nesses estados.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.