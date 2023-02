'Campos Neto, tua batata está no forno', diz o presidente da CUT, Sérgio Nobre. 'Faremos protestos até ele cair' (vídeo)

De acordo com o sindicalista, o Banco Central precisa de "alguém decente, que tenha compromisso com a classe trabalhadora, ajudar a tirar o país desse caos" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta terça-feira (14), em Brasília (DF), por causa do alto percentual dos juros no Brasil. A taxa Selic é de 13,75% atualmente.

"Campos Neto, tua batata está no forno. Esses atos que nós estamos fazendo vão acontecer até esse canalha cair, tomar vergonha na cara e entregar o posto para que alguém decente, que tenha compromisso com a classe trabalhadora, ajudar a tirar o país desse caos", afirmou Nobre durante um protesto.

A taxa Selic é de 13,75% desde agosto do ano passado. Políticos e movimentos populares estão pressionando Campos Neto. O presidente do Banco Central citou a inflação como uma de suas justificativas para o percentual dos juros.

Uma das maneiras de o governo baixar a inflação é subir os juros. Após a alta da taxa Selic, os consumidores têm menos dinheiro para gastar. Como consequência, os preços dos produtos diminuem ou param de subir.

O economista Lara Resende afirmou que "o verdadeiro motivo da inflação é a perda de credibilidade do estado", e não a taxa de juros.

#JurosBaixosJá #JurosAltosÉSabotagem Presidente da CUT fala no ato em frente ao BANCO CENTRAL em Brasilia. Pede demissão CAMPOS NETO. pic.twitter.com/dgIERk5fO6 — J.M. (@Juvandia) February 14, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.