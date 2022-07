"Canalhas" e "acobertadores de assassinos": Tiburi reage aos que culpam polarização pelo assassinato de Marcelo Arruda

Apoie o 247

247 - A filósofa Marcia Tiburi criticou pelo Twitter nesta segunda-feira (11) os que se utilizam do argumento da 'polarização' para justificar o assassinato de Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu (PR) com temática do PT.

"Toda vez que um petista ou esquerdista, ou simplesmente democrata, for assassinado na temporada de caça declarada e renovada pelo presidente da República, haverá canalhas apelando ao argumento da polarização. Acobertadores de assassinos são cúmplices!", escreveu.

Ela ainda afirmou que "as pessoas estão com medo de morrer massacradas. Com essa quantidade de armas e portes novos desde a liberação. O governo incita ao massacre".

