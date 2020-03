Cancelamento de voos internacionais chega a 50%, diz ministro

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, informou que 50% dos voos internacionais e 30% dos voos domésticos foram cancelados pelas companhias aéreas em decorrência do coronavírus. Em entrevista ao blog do João Borges, o titular da pasta afirmou que a situação pode se agravar nas próximas duas semanas. O cancelamento de voos internacionais pode chegar a 70% e, no caso dos voos domésticos, a 50%.

As companhias aéreas perdem receita com a redução dos voos e do número de passageiros. Por consequência, nesta segunda-feira (16) serão anunciadas medidas para evitar o colapso financeiro das empresas, como suspensão, por três meses, do pagamento de PIS-Cofins e contribuição previdenciária por essas organizações e o valor que deixar de ser pago nesses três meses será quitado a partir de outubro.

O reembolso a passageiros que cancelarem viagens será feito em 1 ano, e não de imediato, como atualmente. O governo também deve suspender o pagamento das tarifas aeroportuárias, com o mesmo objetivo de aliviar no curto prazo o caixa das empresas.