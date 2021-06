Candidatos da "terceira via" terão agenda conjunta pelo País

247 – Os partidos da centro-direita que se proclamam de centro seguem em busca de uma terceira via capaz de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. "Representantes de sete partidos que se reuniram nesta quarta-feira, em Brasília, para discutir uma alternativa entre Lula e Bolsonaro na próxima eleição, se comprometeram em organizar uma agenda nacional que reúna pré-candidatos do grupo. Nesta lista estão nomes como o do ex-ministro Luís Henrique Mandetta (DEM-MS), do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), do governador Eduardo Leite (PSDB-RS), entre outros", informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no Globo.

