Candidatos do PDT 'escondem' Ciro Gomes em peças de campanha

Na maioria da propagandas veiculadas por candidatos pedetistas nas redes, as menções a Ciro são tímidas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Candidatos do PDT têm escondido Ciro Gomes (PDT), candidato do partido à Presidência da República, de suas propagandas eleitorais, segundo o jornal O Globo.

Na maioria das peças publicitárias veiculadas por candidatos pedetistas nas redes sociais, "as menções a Ciro Gomes são tímidas, como o nome dele escrito em letras pequenas", destaca a publicação.

O PDT tem dez candidatos a governador, mesmo número de postulantes ao Senado. Desses 20, pelo menos três evitam expor Ciro a qualquer custo: Weverton Rocha (MA), Rodrigo Neves (RJ) e Carlos Eduardo (RN). Os três escondem até mesmo a logomarca do presidenciável.

Desde o início da campanha eleitoral, Ciro Gomes não conseguiu sequer chegar aos dois dígitos de intenções de voto nas pesquisas. Agora, a menos de duas semanas para a realização do primeiro turno, o candidato vem desidratando com a campanha pelo voto útil no ex-presidente Lula (PT) para derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.