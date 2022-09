Candidatos gastam até R$ 151,6 milhões do fundão com cabos eleitorais e subcontratações

Apoie o 247

247 - Os partidos políticos estão utilizando parte dos recursos do fundo eleitoral para pagar até R$ 80 mil para cabos eleitorais, além de realizarem contratações milionárias junto a empresas de paisagismo, transporte escolar e festas alegando gastos com locação de mão de obra para colagem de adesivos, agitação de bandeiras dos candidatos e até colagem de adesivos. Até agora, os gastos das legendas com cabos eleitorais e demais colaboradores já consumiram cerca de R$ 151,6 milhões dos R$ 5 bilhões em recursos públicos do "fundão".

Nesta linha, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a campanha da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) - que disputa o Senado pelo Distrito Federal - já gastou já R$ 535,5 mil com o pagamento de cabos eleitorais. Um deles, o servidor público aposentado Herbert Felix, foi contratado como “coordenador de campanha” no Distrito Federal por R$ 44 mi para um período de 45 dias de trabalho.

“Na Bahia, o candidato a deputado federal Eric Pereira (Podemos) recrutou Alane Ramos para ser sua 'coordenadora de campanha', por R$ 80 mil – R$ 50 mil já foram pagos. Até o ano passado, ela era beneficiária do auxílio emergencial de R$ 600 para quem ficou sem renda na pandemia de Covid-19. Ao Estadão, Alane não soube dizer qual sua função na campanha. O candidato também não explicou o que ela faz. Disse apenas que o pagamento não é ‘ilegal'", ressalta a reportagem.

Ainda segundo o periódico, "a deputada federal Margarete Coelho (PP-PI), aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contratou por R$ 880 mil uma empresa de paisagismo para fornecer à sua campanha de reeleição ‘serviço de militância de rua’. A dona da empresa, Francisca Ermita Macedo, disse ao Estadão, porém, que trabalha “de graça” para a candidata e correligionários. A administradora da campanha de Margarete, Juçara Castro, afirmou, no entanto, que a empresa de Ermita contrata cabos eleitorais em mais de dez cidades e recebe 10% dos valores pagos".

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem pouco mais de 110 mil cabos eleitorais em todo o país. Os dados, porém, não contabilizam as subcontratações. “A dez dias das eleições, ao menos 160 candidatos gastaram R$ 10,9 milhões somente com empresas que subcontratam cabos eleitorais. Ao não registrar publicamente os nomes dos contratados, não é possível saber quem são eles nem se há comissionados ou parentes na lista”, ressalta a reportagem.

